Cathy Hummels: Unerwartete Wende! Neues Leben ohne ihren Mats!

Aha, aber wenn wir hier schon nicht von Gegenständen ausgehen, wo ist dann ihr Mann und Vater von Ludwig in dieser Aufzählung zu finden? Gehört er denn schon längst nicht mehr zu den Prioritäten in ihrem Leben? Anscheinend ist der 33-Jährigen sogar eine Kaffeefiltermaschine noch wichtiger als ihr eigentlicher Partner Mats. Autsch! Was wohl ihr Noch-Ehemann dazu sagt?

Im Falle einer Scheidung, könnte es ganz schön dicke kommen. Mehr dazu erfährst du im Video: