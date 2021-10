Cathy Hummels & Mats Hummels: Von wegen Trennung! Sie fährt zu ihm nach Dortmund

Wie Cathy nun ihrer "Instagram"-Community berichtet, will sie am Wochenende ihre Fahrt von München nach Dortmund, in die Heimat von Ehemann Mats Hummels, antreten. So berichtet sie: "Morgen geht es für mich nach Dortmund. Zu meinem Lumpi". Ebenfalls ergänzt sie: "Ich freue mich schon sehr auf Dortmund. War schon lange nicht mehr da." Ob Cathy den Trennungsgerüchten damit wohl ein jähes Ende setzten kann? Wir können definitiv gespannt sein. Bleibt eigentlich nur abzuwarten, ob die Beauty vom gemeinsamen Wochenende auch ein Bild mit ihren treuen Anhängern teilt. Für Begeisterung würde sie damit jedenfalls sorgen...