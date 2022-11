Cathy Hummels: Wegen Trennung von Mats? Sie überrascht mit neuem Look

Nach 15 Jahren Ehe bestätigte Cathy Hummels vor Kurzem das Liebes-Aus von Noch-Ehemann Mats Hummels. Nach der Trennung musste bei der 34-Jährigen scheinbar auch was ihren Look betrifft ein Neustart her: Cathy trennte sich von ihren Extensions und trägt seitdem ihre natürlichen Haare. Jetzt wagt sie noch einen Schritt in Sachen Umstyling: Die Moderatorin überrascht mit einem ganz neuen Look!

