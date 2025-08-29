"Caught in the Act“: So sehen die Band-Mitglieder heute aus

In den 90er-Jahren führte kein Weg an den Teenie-Stars von "Caught in the Act" vorbei! Mit durchtrainierten Oberkörpern, wuscheligen Fransenschnitten und zuckersüßem Akzent stürmte das britisch-niederländische Vierergespann 1992 die internationalen Charts. Eloy de Jong, Benjamin Boyce, Bastiaan Ragas und Lee Baxter verkauften mit ihren Nummer-Eins-Hits "Love is Everywhere“ (1994) oder "Don’t Walk Away” (1996) über 20 Millionen Tonträger. Doch dann war 1998 von heute auf morgen Schluss! Nach dem überraschenden Aus ihrer Band gingen die Jungs ihre eigenen Wege ...