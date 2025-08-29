"Caught in the Act“: So sehen die Band-Mitglieder heute aus
Wer in den 90ern aufwuchs, wird sich noch lebhaft an die Jungs von "Caught in the Act" erinnern. Seht selbst, wie stark sich Eloy de Jong, Benjamin Boyce, Bastiaan Ragas und Lee Baxter verändert haben.
So sahen die Jungs von "Caught in the Act” 1995 aus.
In den 90er-Jahren führte kein Weg an den Teenie-Stars von "Caught in the Act" vorbei! Mit durchtrainierten Oberkörpern, wuscheligen Fransenschnitten und zuckersüßem Akzent stürmte das britisch-niederländische Vierergespann 1992 die internationalen Charts. Eloy de Jong, Benjamin Boyce, Bastiaan Ragas und Lee Baxter verkauften mit ihren Nummer-Eins-Hits "Love is Everywhere“ (1994) oder "Don’t Walk Away” (1996) über 20 Millionen Tonträger. Doch dann war 1998 von heute auf morgen Schluss! Nach dem überraschenden Aus ihrer Band gingen die Jungs ihre eigenen Wege ...
Eloy de Jong: Das macht der Sänger heute
Mit seinen dunklen Teddy-Augen brachte Eloy de Jong in den 90ern reihenweise Mädels um den Verstand. Doch 1999 folgte die Hiobsbotschaft für seine verliebte weibliche Anhängerschaft. Der begehrte Boyband-Sänger outet sich als schwul und obendrein vergeben!
Auch heute ist Eloy noch mit seinem langjährigen Lebenspartner Ibo Metz zusammen. Nachdem sich die beiden 2007 kennengelernt hatten, wurden sie 2011 Eltern – gemeinsam mit ihrer Freundin Ilja. Ihr großes Glück war jedoch mit tiefer Trauer verbunden. Denn der Zwillingsbruder ihrer Tochter Indy starb kurz nach der Geburt. Deswegen sagten Eloy und Ibo ihre geplante Hochzeit ab, die sie bis heute nicht nachgeholt haben.
Musikalisch ist der Sänger auch ohne seine ehemaligen Bandmitglieder erfolgreich. 2018 landete sein Album "Kopf aus – Herz an" auf Platz 1 der deutschen Charts. Sein mittlerweile viertes Soloalbum "Stärker“ erschien im Mai dieses Jahres. Mit seiner Musik begeistert er Fans bei Konzerten genauso wie bei Fernsehauftritten – zuletzt in der Sendung "Immer wieder sonntags".
Lee Baxter hat schwere Zeiten hinter sich
Als der ruhige und schüchterne Junge bei "Caught in the Act" eroberte Lee Baxter die Herzen unzähliger Mädels. Einen Namen als Sänger wollte sich der gebürtige Brite aber eigentlich gar nicht machen. Denn vor dem Erfolg mit seiner Boyband hatte er vor, Karriere als Schauspieler zu machen.
Nach dem Aus von "Caught in the Act" musste Baxter sich durch schwere Zeiten kämpfen. In der Finanzkrise verlor er den Großteil seines Ersparten. Mit seinem letzten Hab und Gut verließ er die Niederlande und kehrte nach Großbritannien zurück.
Der ehemalige Teenie-Schwarm ließ sich aber nicht unterkriegen und wagte ein Comeback als Sänger. Seit 2015 hat er sieben Alben als Solokünstler veröffentlicht. Sein Neuestes erschien 2024 und trägt den Titel "Time to Fly". Obwohl seit den 90ern schon einige Zeit vergangen ist, unterstützen ihn die Fans von damals immer noch.
Und auch privat hat Lee Baxter sein Glück gefunden. 2016 bekannte er sich im deutschen Fernsehen zu seiner Homosexualität. Der Sänger und sein Partner Jeff leben an der Südküste Englands.
Bastiaan Ragas: Von der Boyband zum Musical
Seine Liebe zur Musik entdeckte Bastiaan Ragas schon lange vor seiner "Caught in the Act"-Zeit. Doch erst mit der Boyband gelang ihm der große Durchbruch. Nach deren Aus blieb Ragas seiner Leidenschaft treu. Von 2002 bis 2013 nahm er vier Studioalben auf. Danach veröffentlichte er noch zahlreiche Singles – die meisten davon auf seiner Muttersprache Niederländisch.
Mit seiner Stimme glänzt er aber nicht nur im Tonstudio und auf Konzerten, sondern auch auf der Musicalbühne. In "Aida" spielte er die Hauptrolle und gewann für seine Darbietung sogar einen niederländischen Musical-Preis. In seinem Heimatland überzeugte der einstige Teenie-Schwarm auch im Fernsehen als Schauspieler.
Hierzulande trat er 2017 durch seine Teilnahme bei "Let's Dance" wieder ins Rampenlicht. Die Show musste er aber bereits nach Runde drei verlassen.
Sein Liebesglück hat Bastiaan Ragas schon 2003 gefunden: Während seiner Zeit auf der Musicalbühne traf er seine heutige Ehefrau Tooske Ragas. Zusammen haben die beiden drei Kinder. Aus einer früheren Beziehung hat der Sänger ein weiteres Kind.
Benjamin Boyce fiel durch negative Schlagzeilen auf
Nachdem seine Versuche in der Schauspielwelt erfolglos geblieben waren, machte sich Benjamin Boyce mit "Caught in the Act" einen Namen im Showbusiness. Als die Band aufgelöst wurde, entschied er, als Solo-Künstler weiterzumachen. Der gebürtige Engländer veröffentlichte mehrere Singles, bevor seine Tochter 2007 das Licht der Welt erblickte.
Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums im Showbusiness trat Boyce 2017 mit seiner neuen Single im ZDF-Fernsehgarten auf. Ein Jahr später feierte er gemeinsam mit Schlagersänger Michael Morgan einen Erfolg in den deutschen Charts. Die beiden nahmen den "Take That"-Hit "Back for good" unter dem Titel "Komm zurück (Want you back)" neu auf.
Der einstige Teenie-Star machte aber auch negative Schlagzeilen. 2015 behauptete seine damalige Freundin, Boyce habe sie nach seinem Ausscheiden aus dem "Dschungelcamp" geschlagen. Sechs Jahre später erhob Reality-TV-Star Kate Merlan ähnliche Vorwürfe. Der Sänger soll sie während ihrer Beziehung psychisch und körperlich misshandelt haben. Der Sänger bestritt die Vorwürfe.2019 waren die beiden noch gemeinsam im "Sommerhaus der Stars" gewesen.