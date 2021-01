Kate Merlan: Heftige Gewalt-Vowürfe gegen Ex-Freund Benjamin Boyce!

Heftige Vorwürfe gegen Benjamin

Im RTL-Interview erzählt Kate unter Tränen, dass Benjamin sie geschlagen, getreten und angespuckt haben soll. "Benjamin schafft es, auf so eine Art und Weise, einen so krass zu manipulieren, dass er dir das Gefühl gibt: Alles, was du tust, ist falsch“, erinnert sie sich zurück. "Der hat mich so krass unter Druck gesetzt. Er hat immer wieder gesagt: ‘Wenn irgendjemand weiß – ich habe sowieso schon so ein schlechtes Image – wenn du irgendjemandem erzählst, dass ich das bei dir auch gemacht habe, dann werde ich dir das Leben kaputtmachen’".

Die Vorwürfe weist der "Caught in the Act"-Star jedoch von sich. "Ich habe mich die ganze Beziehung nur verteidigt", erklärt er. So soll Kate ihn sogar mit einem Kabel geschlagen haben. Nun muss die Staatsanwaltschaft klären, was genau zwischen den beiden vorgefallen ist...