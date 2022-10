Céline Dion: Ihre tragische Vergangenheit holt sie ein

Céline Dion heute

So krank machte ihr tragischer Verlust sie wirklich!

Mit dem "Titanic"-Titelsong "My Heart Will Go On" avancierte Céline Dion zum Weltstar. Viele Jahre später ist von der starken und selbstbewussten Frau von einst nicht mehr viel geblieben. Eine schwere Krankheit und der Verlust ihres Ehemannes haben bei Céline Dion heute tiefe Wunden hinterlassen...