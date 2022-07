Céline Dion heute: So krank machte ihr tragischer Verlust sie wirklich!

Bereits seit geraumer Zeit leidet die kanadische Sängerin an einer Krankheit, die schwere Muskelkrämpfe verursacht. Aktuell befindet sich Céline Dion jedoch in guten Händen. Einige ihrer 14 Geschwister kümmern sich um die erkrankte Sängerin. "Was ihr passiert, ist schmerzhaft", gab ihre Schwester Claudette Dion kürzlich bekannt. Doch das kurze Statement sorgte erst recht für Spekulationen. Krebs, neurologische Erkrankungen, Depressionen, im Netz kursieren immer mehr Gerüchte über den Gesundheitszustand von Dion.

Zudem sind einige ihrer Fans in großer Sorge um ihren Gemütszustand, denn sie vermuten, dass gar keine Krankheit dahintersteckt – sondern ein gebrochenes Herz. 2016 verstarb Céline Dions Mann René Angelil († 73) an Speiseröhrenkrebs. Seither ist in ihrem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Bis heute ist die Sängerin in tiefer Trauer.