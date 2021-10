Charlène von Monaco: Haar-Hammer! Sie überrascht mit neuer Frisur

Via "Instagram" teilt Charlène von Monaco nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie ihre neue Haarpracht erstmals ihren treuen Anhänger präsentiert. Die Fürstin hat sich für einen flotten Kurzhaarschnitt entschieden und lacht fröhlich in die Kamera. Wie es scheint, ist sie mit ihrem neuen Haar-Look absolut zufrieden! Und auch ihre Fans zeigen sich sichtlich begeistert! So finden sich unter dem Post eine Reihe von Komplimenten wieder, welche Charlène von ihrer treuen Community zu hören bekommt. Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wann die Fürstin endlich zurück in ihre Heimat kehrt und wir sie wieder live und in Farbe bewundern dürfen!