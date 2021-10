Fürst Albert: Sein pikantes Doppelleben wurde enthüllt

Alexandre steht kurz vor dem Studium und versucht sich in seiner Freizeit als Model. Vater und Sohn hätten viele gemeinsame Interessen, so die stolze Mutter. "Sie treiben Sport und reden über Politik." Und: "Sobald Stephanie Alexanders Patin wurde, wusste ich, dass er einen Platz in der fürstlichen Familie haben würde." Gemeint ist Prinzessin Stephanie (56), Alberts jüngere Schwester. Und was ist mit Alberts und Charlènes Zwillingen? "Alexander spielt fröhlich mit ihnen, wenn er sie sieht."

Im Juli hatte Nicole Coste mit Alexandre schon während Charlènes Abwesenheit am Rot-Kreuz-Ball in Monte Carlo teilgenommen. Dann der Geburtstag.

Und jetzt das Interview. "Alexander kommt aus dem Schatten" steht auf dem Titel der "Paris Match". Nicole Coste und ihr Sohn stehen immer mehr im Rampenlicht, während die kranke Fürstin fast nur noch Mitleid erntet. Das hat wohl keiner geahnt, als Charlène im März aus Monaco verschwand.

Was man über ihre gesundheitlichen Probleme hört, klingt immer ernster. Sogar von einem Zusammenbruch war jetzt die Rede.

Zuvor war die Fürstin an einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion erkrankt, musste bereits zweimal operiert werden. Eine zügige Rückreise war nicht möglich, die Ärzte hatten ihr Flugverbot erteilt. Sie selbst sprach bereits von einer Rückkehr Ende Oktober. Ob das nach ihrem Zusammenbruch noch möglich ist?

Und immer wieder wird die Frage laut: Wo fühlt sich Charlène eigentlich wohler? In ihrer geliebten Heimat Südafrika? Oder bei ihren offiziellen Pflichten als Fürstin am Mittelmeer? Und man hat Angst vor der Antwort.

Glanz und Freude in Monaco, Probleme und Schmerz in Südafrika. Doch offiziell sind Albert und Charlène nach wie vor glücklich verheiratet. Und dennoch beschleicht die Monegassen der Gedanke, dass in Alberts Brust zwei Herzen schlagen könnten: eins für seine Ehefrau – aber auch eins für die Mutter seines Sohnes ...