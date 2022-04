Charlène von Monaco: Ihr erbitterter Kampf um die Freiheit geht in die nächste Runde!

Es sind keine überraschenden Neuigkeiten, wenn wieder einmal verkündet wird, dass Charlène von Monaco die Flucht ergriffen hat. Eigentlich wollte sich die Fürstin auf dem Landsitz der Grimaldis endlich auskurieren und wieder in der Nähe ihrer Familie, besonders aber in der Nähe ihrer Kinder sein. Doch nun soll die Ex-Schwimmerin erneut getürmt sein und sich laut italienischen Medienberichten auf Korsika aufhalten. Doch was führt die 44-Jährige dorthin?

Bereits 2015 verbrachte die Ehefrau von Fürst Albert gemeinsam mit ihren Kindern dort ein paar Monate. Es soll einer ihrer persönlichen Rückzugsorte sein, an die sie flüchtet, wenn ihr alles zu viel wird. In einem Interview gestand Charlène einmal: "Korsika hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Land, in dem ich aufgewachsen bin".

Ist ihre Flucht also ein erneuter Hilfeschrei nach Freiheit und ihr Ausdruck von Heimweh? Doch es liegt nahe, dass die Fesseln des Palastes einfach zu eng für die freiheitsliebende Fürstin sind...