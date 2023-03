Charlène von Monaco & Fürst Albert: Sie macht die Scheidung offiziell!

Schon lange gibt es Gerüchte darüber, dass Charlène von Monaco und Fürst Albert getrennt sein sollen. Doch am 22. März äußerste sich der monegassische Hof erstmals zu den anhaltenden Spekulationen um eine Trennung der beiden Royals. Die Behauptungen seien "völlig unbegründet" wurde offiziell mitgeteilt. Doch wie viel Wahrheit ist an dieser fadenscheinigen Stellungnahme dran?

Denn wie will der Palast in Monaco erklären, dass Fürstin Charlène am vergangenen Wochenende im lässigen Freizeitlook in Italien gesehen wurde? Was daran verwundert? Der Royal war nicht nur ohne Ehemann Fürst Albert unterwegs, sondern trug noch nicht mal einen Ehering am Finger! Doch damit nicht genug. Denn auch den traditionellen Rosenball am 25. März verpasste Charlène von Monaco. Erneut trat Ehemann Albert ohne seine Frau auf. Kein ungewohnter Anblick, denn bereits in der Vergangenheit glänzte Charlène von Monaco bei offiziellen Terminen mit Abwesenheit. Stattdessen wurde das Oberhaupt des Fürstentums von seiner Schwester Caroline von Hannover begleitet.

Damit hat Charlène von Monaco in aller Öffentlichkeit ein Zeichen gesetzt!

