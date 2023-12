Charlène von Monaco: Schluss mit Schweigen! Packt sie jetzt aus?

Dieser Schritt würde ihr nicht nur guttun, es wäre auch eine mutige Geste, verkündete Royal-Experte und Autor Thomas Pernette. "Ich denke, Albert von Monaco würde es zulassen", plauderte er aus.

Ob er sich da so sicher sein kann? Schließlich hätte Charlène so einiges zu erzählen: die Wahrheit über ihre Ehe mit dem einstigen Herzensbrecher Fürst Albert (65) mit all ihren Schwierigkeiten, die Hintergründe ihrer schweren Erkrankung 2021 und ihrer damit verbundenen langen Abwesenheit in ihrem Heimatland Afrika. Immer wieder versuchte sich die Blondine in der Vergangenheit zu rechtfertigen, weshalb sie dem Zwergstaat so oft den Rücken kehrte. Immer wieder betonte sie, sie vermisse ihr Land und ihre Familie. Nur Glauben schenkte man ihr wenig.