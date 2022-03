Charlie Sheen: Bitterer Rosenkrieg mit der Ex

Bei Papa Charlie hingegen ist das Leben wie ein ewiger Kindergeburtstag. Er hält nichts von Sperrstunden, Hausaufgaben-Kontrolle oder Gemüse. Bei ihm gibt‘s Pizza und Burger – und wenn seine Töchter Party machen, feiert er mit. Dass Sam jetzt zu ihrem Dad zog, bricht Mama Denise das Herz! "Natürlich würde ich sie liebend gern bei mir haben", schluchzte sie im Radio-Interview. "Sie hat all die Jahre bei mir gelebt. Im Moment ist mein Verhältnis zu ihr sehr angespannt."

Dass Charlie ihre Erziehungsmethoden unterläuft, ist gemein. Schließlich kümmerte sich Denise all die Jahre aufopfernd um die Kinder, als der "Two and a half Men"-Star drogenabhängig war. Irgendwie nicht überraschend, dass der Superstar bei seinem wilden Lebenswandel mit seiner Ex nicht an einem Strang zieht.

Sams Vorwürfe sind für Denise ein echter Schock. "Ich wurde im Haus gefangen gehalten", wütete das Mädchen auf TikTok. Ihr Vater habe sie aus dem "Höllenhaus" gerettet. Fragt sich bloß, ob Sami es auf Dauer bei ihrem Chaos-Vater aushält?