Chethrin Schulze: Sie ist die Gewinnerin von "Promi Big Brother"

Reddit this

Heute Abend findet endlich das große Finale von "Promi " statt. Zwei Wochen voller Spaß, Zoff und heißen Poolpartys liegt hinter den vier verbliebenen Kandidaten: , Alphonso Williams, Chethrin Schulze und . Doch wer hat die besten Chancen auf den Sieg?

Chethrin Schulze & Daniel Völz: Alles vorbei! Sie zieht einen Schlussstrich

Fünf Mal nominiert, kein Mal rausgeflogen

Wenn es nach den Zuschauern geht, hat Ex-" "-Kandidatin Chethrin die Nase vorne. Fünf Mal stand sie auf der Abschussliste, jedes Mal wurde sie von den Zuschauern gerettet. Sie kegelte einen Favoriten nach dem nächsten aus dem Weg. Ihre Fanbase ist extrem groß. Mittlerweile hat sie 170.000 Follower auf .

Am Anfang hatte Chethrin kaum jemand auf dem Zettel. Doch sie biss sich durch, meisterte jede Prüfung. Während sich Favoriten wie Alphonso und Silvia mit ihren ständigen Mecker-Attacken Sympathien verspielten, sammelte Chethrin immer mehr Pluspunkte. Sie sorgte im Haus für Stimmung und geizte nicht mit ihren Reizen (Stichwort: Pool-Party).

Chethrin Schulze: Schockierender Sex-Skandal!

Intime Beichten aus ihrer Vergangenheit

Doch Chethrin zeigte auch ihre verletzliche Seite. "Meine Mutter ist abgehauen, von heute auf morgen. Zwischen meinen Eltern war es immer sehr schwierig. Nach außen hin hat alles nach heiler Welt ausgesehen, aber zu Hause war es die Hölle. Nur Streit. Immer Streit, nur Stress", erzählte sie Alphonso. Im Gespräch mit Busenfreundin Katja Krasavice offenbarte sie ihre Fehlgeburt. "Ich habe mal ein Kind verloren. Es ist schwer zu erklären, was eine Frau dabei empfindet. Das Gefühl war einfach schlimm. Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet, ich habe das noch nicht mal meiner Schwester oder meiner Mama erzählt ..."

Chethrin hat alles, was einen würdigen " "-Sieger ausmacht. "Ich sollte gewinnen, weil ich mich nie verstellt habe und vielen Leuten gezeigt habe, dass es weitergeht im Leben – egal was kommt. Ich werde bis zuletzt kämpfen. Außerdem ist das mein größter Traum: ich hab noch nie irgendwo den ersten Platz gemacht!", sagt sie. Jetzt müssen ihre Fans heute Abend nur nochmal in die Tasten hauen!