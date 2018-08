Chethrin Schulze: Schockierender Sex-Skandal!

Reddit this

Chethrin Schulze beweist im "Promi "-Haus, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist. "Ich habe seit eineinhalb Jahren keinen nüchternen Sex mehr gehabt", plauderte sie gleich in der ersten Folge aus. Jetzt erzählte sie noch mehr intime Geschichten...

Chethrin Schulze: Hat sie einen neuen Freund?

"Manche haben es unter der Dusche gemacht"

In einem Backstage-Video, das Sat.1 bisher nur auf ihrer Webseite veröffentlichte, plauderte sie über Sex vor der Kamera bei " ". Letztes Jahr eroberte sie dort das Herz von Teilnehmer Mike Heiter. Die beiden verbrachten sogar eine heiße Nacht zusammen. "Wenn die gemerkt haben, oooh, da geht aber einiges, kam eine Nachricht: Chethrin, du verbringst heute die Nacht im Liebesnest. Wen möchtest du gerne mitnehmen? Entscheide dich in 5 Minuten", erzählte sie ihren Mitbewohnern Pascal Behrenbruch und Katja Krasavice. In einem separaten Raum mit Champagner, Rosenblättern auf dem Bett durften sie dann auf Tuchfühlung gehen. Natürlich wurde alles von Kameras aufgezeichnet. Deshalb wurden einige Kandidaten kreativ: " Manche haben es unter der Dusche gemacht. Manche haben sich eine Höhle gebaut."

Chethrin Schulze: Krasse Veränderung! So sah sie früher aus

Liebes-Pleite nach der Show

Doch die große Liebe war es mit Mike dann doch nicht. Nach der Show trennte er sich von ihr. Ein Schock für das Chethrin! "Ich möchte dazu einfach noch nichts sagen, weil mich das völlig überrumpelt hat. Mir fehlen auch die Worte, deshalb kann ich gar nicht in klaren Sätzen sprechen. Ich brauche gerade einfach meine Freunde und meine Familie. Ich brauche jetzt Zeit für mich“, sagte sie kurz nach dem Liebes-Aus auf ihrem -Account. Doch es kam noch schlimmer! Wenig später verliebte sich Mike in Konkurrentin Elena Miras. Vor kurzem wurden die beiden sogar Eltern.

Wer weiß, vielleicht findet Chethrin ja im "PBB"-Container endlich ihren Traummann. Immerhin hatte sie schon einen heißen Flirt mit Fußballer Umut Kekilli...