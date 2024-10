Cheyenne Ochsenknecht: Der nächste Familienzoff? "Matteo hat keine Ahnung, dass er noch einen zweiten Opa hat."

Cheyenne Ochsenknecht (24) und Ehemann Nino Sifkovits (28) genießen aktuell das Familienleben mit ihren beiden Kindern Mavie (3) und Matteo (1) auf ihrem Hof in der Steiermark. In einem Interview mit BUNTE.de zur zweiten Staffel ihrer Serie "Unser Hof" überraschten die beiden nun mit Aussagen zu Cheyennes Papa Uwe Ochsenknecht (68).

Kaum Kontakt zu Uwe Ochsenknecht?

In dem Interview erzählten die beiden begeistert vom Hofleben in Österreich, ihrer kleinen Familie und dem engen Verhältnis zu Cheyennes Mama Natascha (60) und Ninos Papa Gerhard. Nur beim Thema Uwe Ochsenknecht kippte die Stimmung.

Der 68-Jährige würde "in der letzten Zeit echt wenig" auf dem Hof der kleinen Familie vorbeischauen. Ein Grund dafür seien Dreharbeiten zu seinen Filmen, wie Cheyenne erklärte. Trotzdem gab es einen Seitenhieb in Richtung ihres Papas "Das ist halt immer eine Sache der Prioritäten. Wenn er in seiner Freizeit lieber auf seinem Sofa auf Mallorca ist als bei uns, dass ist das so." Auf der beliebten Urlaubsinsel lebt Uwe Ochsenknecht zusammen mit seiner zweiten Frau Kiki.

Matteo würde Opa Uwe nicht erkennen

Ehemann Nino wurde auf Uwe Ochsenknecht angesprochen, deutlich konkreter: "Er war in den vier Jahren, wo wir jetzt hier wohnen, vielleicht drei bis vier Mal zu Besuch." Cheyenne hingegen würde sich freuen, wenn sich die Situation ändern würde und ihr Papa sie öfter besuchen würde.

Auch die Kinder Matteo und Mavie würden unter dem fehlenden Kontakt zu Opa Uwe leiden: "Ich sage mal so: Sie haben hier den besten Opa, den sie sich wünschen können. Geraldi macht jeden Tag was mit den Kindern, bringt sie ins Bett. Matteo und er sind beste Freunde, die gehen jeden Tag zwei Runden zu den Tieren. Er kauft ihm Eis und Lollis …", erzählte Cheyenne. Bei Geraldi handelt es sich um Gerhard, den Papa von Nino, welcher bei der jungen Familie auf dem Hof lebt und diese anscheinend tatkräftig unterstützt. Wie angespannt das Verhältnis zu Uwe Ochsenknecht ist, zeigt auch eine Aussage von Nino: "Ich glaube, dass, wenn man Mavie ein Foto von Uwe zeigen würde, sie ihn erkennen würde. Aber Matteo hat keine Ahnung, dass er noch einen zweiten Opa hat. Dafür ist er auch einfach noch zu klein."

Natascha Ochsenknecht kommt regelmäßig zu Besuch

Natascha Ochsenknecht hingegen würde oft von Berlin in die Steiermark reisen. "Meine Mama ist mindestens einmal im Monat hier, für mindestens eine Woche – manchmal auch länger" berichtete Cheyenne gegenüber BUNTE.de. Oftmals passe sie, wenn Cheyenne und Nino arbeiten müssen, auf die Kinder auf. Dabei halten Matteo und Mavie ihre Oma allem Anschein nach ganz schön auf Trab. Aus diesem Grund bekomme die junge Familie nun zusätzliche Unterstützung von einem Au-Pair-Mädchen.

