Cheyenne Ochsenknecht (24) geht neue Wege in der Modewelt! Statt als Model vor der Kamera zu stehen, hat sie sich nun als Designerin versucht. Gemeinsam mit About You hat sie ihre erste eigene Kollektion entworfen und dabei jedes Detail selbst mitgestaltet. Besonders einzigartig: Das Shooting zur Kampagne fand auf ihrem Chianinahof in Österreich statt. Doch damit nicht genug: Cheyenne plant nun schon das nächste Projekt. In Zukunft kann sie sich vorstellen Mode für eine ganz besondere Zielgruppe entwerfen!