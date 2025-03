Cheyenne Ochsenknecht über Jimi Blues Comeback: "Nicht so, wie es einmal war"

Die Geschwister Cheyenne und Jimi Blue hatten lange Zeit keinen Kontakt. Nun gibt es wieder mehr Austausch, doch alles braucht seine Zeit. Die lange Pause ist nicht von heute auf morgen vergessen. Cheyenne Ochsenknecht verrät uns im Interview, dass sie sich noch nicht ganz fallen lassen kann: "Wir facetimen viel und, obwohl ich vorsichtig sein möchte, erwische ich mich dann doch in Momenten, wo wir uns wieder nah sind."

Trotzdem lassen die Worte von Cheyenne darauf hoffen, dass das Geschwisterpaar an ihrer Beziehung arbeitet und es mittlerweile Momente gibt, in denen sie sich fast so nah sind wie in der Vergangenheit. Ob das Vertrauen zwischen den berühmten Geschwistern weiter wachsen kann, wird die Zeit zeigen. Cheyenne bleibt erst einmal abwartend: Die Vergangenheit hat Spuren hinterlassen, aber die Tür ist nicht verschlossen.

Wie sehr sich Cheyenne Ochsenknecht über die Jahre verändert hat, zeigen wir dir im Video: