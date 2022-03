Cheyenne Ochsenknecht: "Let's Dance"-Comeback nach Corona-Chaos?

In den letzten Tagen überschlugen sich bei "Let's Dance" die Ereignisse. Caroline Bosbach, Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Timur Ülker wurden positiv auf das Coronavirus getestet und müssen die nächste Show pausieren. So viele Kandidaten sind noch nie ausgefallen! Holt RTL jetzt etwa Cheyenne und Tanzpartner Evgeny Vinokurov zurück? Gut möglich! "Ich fahre jetzt zum Testen. Ich bin wegen 'Let's Dance' immer noch auf Abruf. Es kann sein, dass ich reinkomme", verrät die Blondine jetzt ihren Instagram-Followern. Ob sie tatsächlich am Freitag auf dem Parkett stehen wird, hat Sender RTL allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

