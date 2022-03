Let's Dance: Corona! Zwei Kandidaten fallen aus

Auch Kollegin Caroline ist momentan zu Hause, statt im Trainingssaal. "Wir sind sehr traurig. Sie muss jetzt in die Quarantäne. Wir können in der nächsten Sendung natürlich tanzen", sagt Tanzpartner Valentin Lusin in einer Videobotschaft. "Ihr geht es gut. Sie hat bis jetzt keine Symptome." Lässt sich nur hoffen, dass sich nicht noch mehr Teilnehmer infizieren...

Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die aktuelle Staffel von "Let's Dance" streamen.*

Welche Traumpaare haben bei "Let's Dance" zueinander gefunden? Das erfahrt ihr im Video: