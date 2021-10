Chris Broy: Jetzt legt er sich mit Jenefer Riilis Ex-Freund an!

Chris platzt der Kragen

Das will Chris so allerdings nicht akzeptieren und feuert zurück! "Ich habe mir gerade so eine Story reingezogen, von so einem Wannabe-Bieber-Verschnitt, der versucht, mich ein bisschen lächerlich dastehen zu lassen und was von Respektlosigkeit redet. Alles gut, ist deine Meinung. Genauso habe ich meine Meinung auch zu einer Situation geäußert. Ich habe nicht deine Vaterqualitäten angezweifelt, ich habe lediglich eine Situation als ekelhaft empfunden. Finde ich immer noch. Bleibt so", feuert der 32-Jährige.

"Jenni und ich waren mal cool in einer Show. Sehr, sehr cool. Und ich habe es mitbekommen, was zwischen euch abgeht. Und ich finde es einfach nur ekelhaft und widerlich, was Jenni durchmachen muss. Und vor allem auch dein Kind! Scheinbar habe ich dich aber irgendwie getriggert in dieser Situation. Wahrscheinlich, weil es die Wahrheit ist und du dir diese Wahrheit einfach nicht eingestehen kannst", meckert er weiter.

Trotzdem entschuldigt er sich dafür, sich überhaupt eingemischt zu haben. "Es war einfach sehr emotional und ich jetzt als Vater, es hat mich getriggert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber, weißt du, nachdem du jetzt so ein bisschen versucht hast, mich durch den Kakao zu ziehen und ins Lächerliche zu ziehen, habe ich in Berlin mal ein paar Leute gefragt, wer du überhaupt bist. Und ich sage dir was, Junge. Dein Ruf eilt dir voraus. (...) Weißt du, was mir dieses narzisstische Verhalten für ein Gefühl bereitet? Da kommt mir die Kotze hoch. Und das hat Jenni nicht verdient", so Chris.

Auweia! Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen...

