Chris Broy & Jenefer Riili: Versöhnung? Er stärkt ihr öffentlich den Rücken

Chris steht zu Jenefer

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Chris zu der aktuellen Lage zwischen Jenefer und Matze sagt. "Was sich der Herr erlaubt, geht in meinen Augen mal einfach gar nicht. Ich bin Team Kind und was er seinem Kind antut, (...) sowas würde mir im Traum nicht einfallen. Und ich hatte schon eine Beziehung mit einem Kind, das nicht von mir war und jetzt selber als Vater gehen bei mir alle Alarmglocken an", so Chris. "Meiner Meinung nach fordert es eine hohe Empathie und Sensibilität, seinem Kind einen neuen Partner vorzustellen und dafür sollte die Partnerschaft gefestigt sein."

Ein anderer User will wissen, warum Jenefer und Chris immer noch keinen Kontakt zueinander haben, obwohl beide keine Partner haben. "Ob Single oder nicht Single hat, denke ich, nichts mit der Situation zu tun", stellt der muskulöse Schönling klar. "Es tut mir leid, was Jenni leider auch gerade wieder durchmachen muss. Ich hab sie als mega authentischen, ehrlich, emphatischen Menschen mit Herz am rechten Fleck kennengelernt. (…) Sie geht den richtigen Weg in meinen Augen, weil das, was ihr Ex da abzieht, geht meiner Meinung nach gar nicht und ist mega-ekelhaft. Anwälte sind in so einem Fall immer die beste Lösung, aber ich kann auch nachvollziehen, warum man manchmal den Weg der Öffentlichkeit wählen muss. Vor allem, wenn nur auf diese Art und Weise jemand etwas begreift.