Chris Broy & Jenefer Riili: Traurige Trennung! Es bricht ihr das Herz

Die beiden Neuzugänge Luigi "GG" Birofio und Aminata Sanogo dürfen kurz nach ihrem Einzug einen Kandidaten aus der Sala wählen und entscheiden sich ausgerechnet für Chris. Für Jenefer bricht eine Welt zusammen. "Dass mir jemand innerhalb so kurzer Zeit ans Herz gewachsen ist, hatte ich noch nie. Dass er gehen muss, ist für mich sehr schlimm", schluchzt sie. Und auch Chris wird von seinen Gefühlen übermannt. "Ich habe hier mein Herz gegeben und das ist die Bestrafung?", schimpft er. Doch all die Tränen ändern nichts an der Entscheidung. Chris muss seine Koffer packen und Jenefer ab sofort allein weitekämpfen. Wie sie sich ohne ihren Chris schlagen wird? Das seht ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

