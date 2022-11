Chris Tall: Schock! Während seiner Show musste der Notarzt kommen

Aber was ist in Hamburg vorgefallen? Als Chris Tall vor seiner Show in der Hamburger Barclays Arena letztes Wochenende noch beim HSV-Spiel im danebengelegenen Volksparkstadion war, brach bei ihm plötzlich kalter Schweiß aus. Ihm ging es so schlecht, dass er das Stadion während der Halbzeitpause verlassen musste. Als er zurück in der Arena war, brach es aus ihm heraus: "Eine Fontäne", berichtet er im Podcast "08/07 - mit Chris Tall & Özcan Cosar".

Scheinbar war es nicht nur eine Magenverstimmung, da sogar der Notarzt kommen musste. Der habe dann Chris' Blutdruck und Co. gecheckt. Auch wenn es ihm mehr als schlecht ging, wollte der Comedian seine Fans nicht enttäuschen und ist auf die Bühne gegangen: "Erste Hälfte durchgezogen, ich komm in den Backstage und fang an zu heulen und sag: 'Ich kann da nicht nochmal rausgehen'", erzählt Chris. "Das war der Horror-Trip meiner ganzen Karriere." Doch auch die zweite Hälfte zog er durch und lieferte für seine Fans ab. Respekt!

