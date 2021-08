Für Chris Tall läuft es seit Monaten rund. Ob "Murmel Mania" oder seine eigene Show "Darf er das?", der Comedian staubt einen wertvollen Moderationsjob nach dem nächsten ab. Mit „Das Supertalent“ tritt der gebürtige Hamburger ab September 2021 an der Seite von RTLzwei-Kollegin Lola Weippert in die großen Fußstapfen von Moderator Daniel Hartwich. Doch auf der Bühne möchte der Witzbold nicht nur mit seinen Scherzen punkten, sondern auch optisch Eindruck erwecken. Dafür hat Chris Tall in den letzten Monaten einige Kilo abgenommen!