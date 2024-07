Chris Töpperwien: 3 Jahre Knast? Jetzt muss er vor Gericht

Wegen angeblichen Betrugs und Veruntreuung wurde Chris nach seiner Einreise in Deutschland festgenommen. Was war passiert? Nachdem er bei einem österreichischen Handelsunternehmen einstieg, kam es zum Streit. Es folgte eine Anzeige. Währenddessen war Chris jedoch schon wieder in den USA, weshalb der Europäische Haftbefehl veranlasst wurde. Der "Goodbye Deutschland"-Star kam schließlich nach 10 Tagen auf Kaution (25.000 Euro, die von seiner Mutter gezahlt wurden) raus und durfte wieder zurück in seine Heimat Los Angeles reisen. Der Traum von einer erneuten "Dschungelcamp"-Teilnahme ist trotzdem geplatzt.