Gerade erst machte die Beziehung zu seiner neuen Freundin mit einem Pärchen-Schnappschuss offiziell. Besonders bitter: Erst vor wenigen Wochen trennte er sich von seiner Ex Delia. Die beiden waren ein Jahr lang ein Paar. Auf die gemeinsame Zeit blickt die 30-Jährige jedoch nur voller Schrecken zurück!

Delia erhebt schwere Vorwürfe

„Die Beziehung mit Chris war die Hölle“, stellt Delia im Gespräch mit „Bild“ klar. Sie spricht von psychischem Druck, Kontrolle und lautstarken Auseinandersetzungen. Dabei soll der „Currywurst-Mann“ zu Beginn noch sehr charmant gewesen sein. „Habe ich nicht gemacht, was Chris wollte, hat er mir mit der Trennung gedroht, mich mit Anrufen und Nachrichten bombardiert. Oft brach er danach zusammen, schrieb mir, dass ich die Frau seines Lebens sei. Einmal, im Mai 2019, drohte er mir sogar mit “, erinnert sie sich zurück.

Zwischen den beiden flogen oft die Fetzen: „Wenn Chris wütend wurde, wollte ich den Raum verlassen. Er hat dann versucht, mich daran zu hindern, hat mich festgehalten. Ich hatte blaue Flecken am Körper. Ende August, als wir beim ‚Werner Rennen’ waren, eskalierte die Situation. Im Hotel in Neumünster hatte er getrunken und ist aus Eifersucht so wütend geworden, dass er mich in die Hand gebissen hat. Davon ist eine Narbe geblieben. Später drohte er mir, dass er ein Messer holen werde, und ich dann tot sei. Da bekam ich Angst.“

Anfang Oktober trennte sich der 45-Jährige dann von Delia. Nun möchte sie andere Frauen dazu ermutigen, die Warnzeichen zu erkennen, die sie selbst so lange ignoriert hat.

