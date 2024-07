Chris Töpperwien: Schlimme Erfahrung nach der Festnahme! "Man hat mich in einen nassen, schwarzen Keller geschmissen"

Gegen Chris Töpperwien lag ein internationaler Haftbefehl vor. Als er also nach Deutschland flog, um dort für einige TV-Show zu drehen, kam es zum Schock! "Es war ein super Trip, bis ich an die Grenzkontrolle kam und meinen Pass auf den Scanner gelegt habe und dann weiter durchging zum Foto", erklärt er. Töpperwien wurde in einen seperaten Bereich gesteckt und verpasste seinen Flieger von München nach Köln. "Mir ging alles Mögliche durch den Kopf. Was haben die? Warum lassen die dich nicht gehen?", so der Vater eines Sohnes. Dann erfuhr er von dem Haftbefehl . ein Schock!

Die Nacht musste er schließlich in Polizeigewahrsam verbringen. "Man hat mich in so einen nassen, schwarzen Keller geschmissen, von abends 19.30 Uhr bis morgens früh um sieben. Da gab es kein Fenster. Nur Licht, das brannte und eine große schwere Eisentür." Er hatte große Angst! "Ich habe gekotzt. Ich war verschüchtert und panisch. Ich fühlte mich einfach machtlos, als hätte man mir die Eier abgeschnitten." Und es wurde immer schlimmer: "Ich hatte Todesangst, dachte, ich komme hier nie wieder raus."

Doch damit war die Tortur nicht vorüber. Töpperwien saß anschließend 12 Tage in U-Haft - bis seine Mutter die Kaution von 25 000 Euro gezahlt hat. Bis zum Urteil ist er nun auf freiem Fuß. Und er hofft sicher sehr, dass dies auch so bleibt ...

