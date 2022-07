Christian Lindner & Franca: Bittere Babynachrichten zwei Wochen nach der Hochzeit

Kaum eine andere Hochzeit schlug zuletzt so hohe Wellen wie die von Christian Lindner und Franca Lehfeldt. Sogar Promis wie Entertainerin Ilka Bessin meldeten sich zu Wort und machten ihrem Ärger Luft: Eine Luxus-Sause in Krisenzeiten – muss das wirklich sein? Zur Erinnerung: Das mehrtägige rauschende Fest startete mit einem Polterabend im VIP-Hotspot "Kaamps7" – die Braut feierte im knallengen Schlangenprint-Kleid des Protz-Designers Philipp Plein. Tags darauf folgte die standesamtliche Trauung, höchstpersönlich vom Bürgermeister der Insel vollzogen – eine Ehre, die nicht jedem zuteilwird. Die Braut trug einen Jumpsuit des britischen Edel-Labels Safiyaa – das auch Skandal-Herzogin Meghan zu schätzen weiß. Kirchlich geheiratet wurde dann im ehrwürdigen Gotteshaus St. Severin – die Braut fröstelte bei eisiger Insel-Brise in einem rückenfreien Traumkleid aus dem teuren Hause Halfpenny London.

Doch nicht nur die modischen Extravaganzen sorgten für Kritik, auch die Tatsache, dass beide Partner längst aus der Kirche ausgetreten sind und die Kirche nur als schicke Kulisse nutzten, kam nicht gut an, ebenso wie die Gästeliste, die eher an einen Polit-Empfang im Schloss Bellevue erinnerte als an eine private Hochzeit und für die mächtig Sicherheitsaufwand (auf Kosten des Steuerzahlers) betrieben werden musste. Zusätzlich sorgten die extra angereisten Punks für Ärger und Polizeieinsätze.