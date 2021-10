Für Christian Lindner und seine politische Karriere zog die gebürtige Hamburgerin Franca Lehfeldt von ihrem Wohnort Köln in die Hauptstadt. Schon seit geraumer Zeit teilt sich das Paar eine gemeinsame Wohnung in Berlin-Schöneberg. Doch am liebsten verbringen Christian Lindner und seine Freundin ihre Freizeit außerhalb der privaten vier Wände beim Wandern, Segeln oder Joggen in der Natur.