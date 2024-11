Donald Trump: 5 Kinder von 3 Ehefrauen - Die ganze Wahrheit dahinter

Im Laufe der 14-jährigen Ehe mit seiner Ex-Frau Ivana Marie Trump bekam Präsident Donald Trump drei Kinder. Als ältester Sohn erblickte Donald John „Don“ Trump Jr. 1977 das Licht der Welt. Er studierte an der University of Pennsylvania Wirtschaftswissenschaften, bevor er nach einer einjährigen Auszeit in das Unternehmen seines Vaters einstieg. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Eric und Ivanka leitet der 42-jährige CEO mittlerweile die „Trump Organization“. Doch statt sich auf seiner mächtigen Position auszuruhen, sorgte Donald Jr. mit der Russland-Affäre lieber für einen handfesten Skandal im Weißen Haus. Während des Wahlkampfes zur Präsidentschaft 2016 traf er sich im familiären Hochhaus in New York mit einer eng mit dem Kreml verbundenen Juristin, um Belastungsmaterial gegen die konkurrierende Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu organisieren. In den US-Medien gilt er als "Trumpier than Trump"! Kein Wunder also, dass Donald Jr. mit einer Ex-Moderatorin des präsidententreuen Senders "Fox News" verheiratet ist.