Christian Lindner und Franca Lehfeldt: Hochzeit in Italien geplatzt!

Die Idee mit Italien ist wohl gestorben. Stattdessen soll die Hochzeit nach Sylt verlegt werden - das sei insgesamt wohl kostengünstiger. Die Insel sei bei dem Paar zudem sehr beliebt, wie es aus dem Umfeld heißt. Die standesamtliche Trauung findet im Sylt-Museum in Keitum statt, die kirchliche Hochzeit fast in der evangelischen St.-Severin-Kirche. Franca Lehfeldt hat ihr Brautkleid in London gekauft.

Fakten zu Bundeskanzler Olaf Scholz hier im Video: