Christian Polanc nach "Let's Dance"-Aus: Jetzt bricht er sein Schweigen!

Dabei fing die Woche so gut an. "Wir hätten einen schönen Quickstep getanzt. So gut wie diese Woche hat es noch nie angefangen." Christian hätte so gerne mit Michelle die 20-Punkte-Marke geknackt. "Ich bin mir 100 Prozent sicher, dass wir das diese Woche geschafft hätten. So will man nicht von der Show weggehen, das ist ganz klar." Für Michelle und Christian springen in letzter Sekunde Caroline Bosbach und Valentin Lusin ein. Ob sie die beiden würdig vertreten? Das wird sich heute Abend ab 20:15 Uhr bei RTL zeigen...

Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*

Welche Traumpaare haben bei "Let's Dance" zueinander gefunden? Das erfahrt ihr im Video: