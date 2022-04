Heidi Klum & Tom Kaulitz: So läuft es hinter den Mauern der Familienvilla wirklich ab

Au weia! Da haben die Beauty und der Musiker ganz schön Willenskraft aufwenden müssen. Doch auch das schien nicht die beste Idee gewesen zu sein, wie Tom weiter verriet: "Das war der erste Tag, an dem wir gar nichts mehr gegessen haben und dann sind wir dort hin und ich habe auf leeren Magen, an dem Tag waren noch Säfte erlaubt, mir einen Rote-Bete-Saft auf Ex weggezogen." Die Folgen bekam er dann am eigenen Leib zu spüren, wie er weiter berichtet: "Auf dem Rückweg merkte ich schon, dass der Rote-Bete-Saft hochkommt, aber ich habe es gerade noch so zu uns geschafft und habe mich dann im Garten übergeben."

Ob es die beiden mit solchen strikten Maßnahmen wohl nicht etwas übertreiben? Schon länger sorgt Heidi Klum mit ihrem Beautywahnsinn für Schlagzeilen. Mehr dazu im Video: