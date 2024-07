Christian Polanc: Krasse Ansage - Unter DIESER harten Bedingung kommt er zu "Let's Dance" zurück

"Ich habe jahrelang bei 'Let's Dance' mitgetanzt und das sehr erfolgreich. Entsprechend kann ich die Leistungen und Fortschritte der Kandidaten ganz anders beurteilen als eine Motsi oder ein Joachim" erklärt er selbstbewusst.

Immerhin hat er in seinem Podcast "Let's talk about Dance" schon ausführlich geübt, seine Meinung kundzutun. "Dabei war ich manchmal sogar noch kulanter, als die Jury", betont er. "Alles in allem denke ich, dass ich sehr fair bin in Sachen Beurteilungen." Klingt ganz nach einer offiziellen Bewerbung als neues Jury-Mitglied.