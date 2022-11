Christian Polanc und Vanessa Mai: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Einer will diese Worte nicht auf sich sitzen lassen: Tänzer Christian Polanc. Er schlägt jetzt zurück. Bei Instagram rechnet er mit Vanessa ab. "Stimme ich Vanessa zu, dass wir anfangs nicht so den Draht miteinander hatten? Ja. [...] Ich wollte halt Vollgas geben und ich glaube, Vanessa war am Anfang noch nicht wirklich ready [...] Ich hatte das Gefühl, sie war auch sehr darauf bedacht, den Abstand zu wahren", erklärt er. Autsch! Und er geht noch weiter! "Das Einzige, was wirklich ärgerlich ist, ist: In den Pressemitteilungen sieht es so aus, als wäre ich der Grund, dass sie so eine Horror-Erfahrung mit 'Let's Dance' hatte, wobei beides nicht stimmt." Sein Fazit: "Mit gerade mal 30 Jahren kann man auch mal ein bisschen Quatsch erzählen." Deutliche Worte...

