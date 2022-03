Christian Polanc: Zusammenbruch beim Training! Er liegt am Boden

Auf dem offiziellen "Instagram"-Account von "Let's Dance" ist nun einen Foto von Christian zu sehen, wie er erschöpft auf dem Boden liegt und Michelle ihn scheinbar probiert zu motivieren. Dazu heißt es: "Sag mir, dass du bei 'Let's Dance' bist, ohne mir zu sagen, dass du bei 'Let's Dance' bist." Oh je! Ist Christian etwa so erledigt, dass er nicht weitertanzen kann? All zu große Gedanken scheinen sich die Fans darüber jedenfalls nicht zu machen! So heißt es unter dem Schnappschuss: "So schnell bekommt man Christian nicht kaputt oder k.o., Michelle hat mal eventuell ganz kurz das Kommando übernommen" sowie "Ausruhen gibt es bei Christian nicht!" Wie sich Michelle und Christian wohl weiterhin schlagen werden? Wir können gespannt sein...