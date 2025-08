Christina Block: Neue Enthüllungen um das Verhältnis zu ihren Kindern

Kaum ein Fall hat in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit bekommen wie der von Christina Block. Die Steakhaus-Erbin steht seit einigen Wochen in Hamburg vor Gericht. Es geht um die Entführung von zwei ihrer Kinder an Silvester 2023/24 in Dänemark. Es steht der Vorwurf im Raum, dass die Mutter die Entführung selbst in Auftrag gegeben hat, auch wenn Christina Block dies Ende Juli in ihrer Aussage vor Gericht bestritten hat. Auch ihr Partner, der frühere Sportmoderator Gerhard Delling, ist wegen Beihilfe angeklagt.