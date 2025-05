Gerichtsurteil schockiert – Delling mitangeklagt

Das Gericht untersagte Christina Block in der Folge jeglichen Kontakt zu den Kindern – auch digital oder telefonisch. Diese Regelung gilt länderübergreifend, da das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg seine Zuständigkeit abgegeben hat. Der Lebensmittelpunkt der Kinder liegt inzwischen klar in Dänemark, was für die rechtliche Zuständigkeit ausschlaggebend war.