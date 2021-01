Christina Grass & Marco Cerullo: Liebescomeback! Sie sind wieder ein Paar

Die Trennung hat Marco jedoch gezeigt, was er wirklich will: Christina! "Ich habe mich entschuldigt, für das, was ich getan haben." Also gaben die beiden ihrer Beziehung eine zweite Chance. "Das Einzige, was wir immer wussten, ist, dass wir uns immer lieben. Und das ist einfach das Wichtigste", resümiert Christina. "Und jetzt muss man schauen und Arbeit reinstecken und reden."