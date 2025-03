"Let's Dance"-Schock: So traurig ist Christina Hänni über ihr frühes Aus

Und wie geht es jetzt weiter? Trotz des frühen Ausscheidens blickt Christina optimistisch in die Zukunft. Sie freue sich darauf, trotz des Rauswurfs noch mehrach in Staffel 18 auftreten zu dürfen, so die 35-Jährige: "Es gibt ja noch so tolle Sachen wie die Openings und die Profi-Challenge (da bin ich übrigens schon total gespannt, mit wem ich verpartnert werde), die auf mich warten." ​

Daraus, dass das frühe Aus bei "Let's Dance" für Christina Hänni ein emotionaler Rückschlag ist, kann und will sie keinen Hehl machen. Trotzdem bleibt sie ihrem Motto treu und versucht etwas Positives aus der Situation zu ziehen. Ihre Fans dürfen gespannt sein, welche Projekte die talentierte Tänzerin als Nächstes in Angriff nimmt.

