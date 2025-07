Christina Hänni hat Klarheit! Grund für schlechten Zustand während "Let’s Dance" gefunden

Jetzt – Wochen später – hat Christina endlich Gewissheit: Ein Allergietest brachte die Ursache ans Licht.

"We have a winner," schrieb sie zu einem Instagram-Foto, das ihren Arm zeigt – übersät mit Zahlen vom Testverfahren.

Die Diagnose: Ein Mittel gegen Übelkeit, das ihr am Finaltag wegen Erbrechens und eines Infekts verabreicht wurde, löste den Schock aus. "Hatte wohl einen Infekt und konnte ja keiner wissen, dass ich auf das Mittel so allergisch bin."