"Let's Dance"-Comeback bei Profi-Challenge "bedeutet ihr die Welt": Christina Hänni schwebte in Lebensgefahr

Und tatsächlich: Ihr Auftritt als drittes Duo der Profi-Challenge am 30. Mai 2025 war ein voller Erfolg. Es gab sogar Standing Ovations. Der Auftritt bedeute ihr die Welt, so Christina Hänni, die in diesem Jahr vom Pech verfolgt wurde. Sie habe große Angst gehabt, den fulminanten Abschluss der Staffel zu verpassen. Umso glücklicher ist sie, nun an Sergieus Seite zurück zu sein!