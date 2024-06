Christina Hänni: "Let's Dance"-Statement! Kommt sie nach der Babypause zurück?

Dafür will sie ihre Kollegen beim Tour-Stopp in Zürich supporten. "Da würden wir sicher gerne dabei sein irgendwie. Aber gerne dann als Privatpersonen somehow." Im vergangenen Jahr wurde ihr Mann Luca so von Fans belagert, dass er "mehr als die halbe Show von mir verpasst" hat. "Wir machen das natürlich immer gerne, aber es wäre schade, wenn wir dann nur dafür kommen würden." Denn die beiden wollen nicht nur wegen Autogrammen und Fotos kommen. "Am liebsten würden wir unseren Kollegen und der 'Let's Dance'-Familiy ja auch unsere Kleine vorstellen. Das wird so schön!"

Privater Einblick! Im Video seht ihr, wie luxuriös Christina und Luca Hänni in der Schweiz wohnen: