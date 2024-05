Christina Hänni: Manipulativ! Harte Kritik an der "Let's Dance"-Jury

In ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" erklärt die Tänzerin, was sie an der jetzigen Staffel störe: Für Christina schaut die Jury zu sehr auf die Technik der Tänze und bezieht das Gefühl, welches die Tanzpaare vermitteln, nicht mit ein: "Tanzen soll berühren und Technik ist ein Mittel zum Zweck. Wie du die Leute berührst, ist im Endeffekt egal", erklärt sie und ist der Meinung, dass die Kritik von Motsi Mabuse (43), Joachim Llambi (59) und Jorge González (56) die Zuschauer:innen zu sehr beeinflussen.