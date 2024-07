Christina Hänni: Neues Update! So geht es ihr nach der Geburt wirklich

Christina (34) und Luca Hänni (29) sind vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre kleine Tochter kam im Juni zur Welt und machte das Glück der beiden perfekt. "Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", verkündete das Paar auf Instagram.

So glücklich wie Christina und Luca auch mit ihrem neuen Leben als Eltern sind, so anstrengend und turbulent ist die Zeit auch: "Jede Frau, die einmal das Wochenbett gemacht hat, weiß, wie es mir geht. Es ist holprig. Es ist wunderschön, man hat aber einfach alle Gefühle, die man haben kann und das einfach mal zehn", erklärte sie in ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni". Sowohl körperlich als auch mental komme sie teilweise "an ihre Grenzen". Jetzt meldet sich Christina mit einem erneuten Update bei ihren Fans!