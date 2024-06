Luca & Christina Hänni: So sieht ihr neuer Baby-Alltag aus

In ihrem Podcast "Don't worry be Hänni" geben der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner und die "Let's Dance"-Profitänzerin regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. In der neuen Folge dreht sich jetzt selbstverständlich alles um ihre kleine Tochter und vor allem darum, wie sie das Leben der beiden auf den Kopf gestellt hat.

Die Geburt, berichtet Christina, war ein "wahnsinnig intensives Erlebnis", sie habe sich "unbesiegbar" gefühlt. Doch die Zeit danach ist nicht nur schön: "Jede Frau, die einmal das Wochenbett gemacht hat, weiß, wie es mir geht. Es ist holprig. Es ist wunderschön, man hat aber einfach alle Gefühle, die man haben kann und das einfach mal zehn", erklärte sie. Sowohl körperlich als auch mental komme sie teilweise "an ihre Grenzen".

Bei der Podcastaufnahme konnte die Tänzerin erstmals wieder sitzen, sie plagen weiterhin starke Schmerzen. Luca ist allerdings immer an der Seite seiner Frau: "Du hilfst wahnsinnig viel mit. Dadurch, dass ich nicht aufstehen kann, machst du alles. Du bringst mir alles, du kochst", so Christina. Auch das Wickeln übernimmt Luca aktuell.