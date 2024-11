Christina Hänni: Notarzt-Einsatz! Jetzt packt sie über ihre Schwangerschaft aus

Doch das Glück sollte nicht lange anhalten. Denn schnell merkte Christina, dass ihr die Schwangerschaft körperlich zu schaffen machte: Sie berichtet von Kurzatmigkeit, Müdigkeit und Übelkeit, und zwischendrin fühlte sie sich, als würde ihr Körper explodieren. "Ich bin eines Tages aufgewacht und meine Brüste waren plötzlich überdimensional und die Taille futsch", erklärt sie. So weit, so gut, dachte sie sich, doch es wurde schlimmer. Sie wurde krank und hatte plötzlich mit Fieber zu kämpfen, und das kurz vor ihrer Reise in die Schweiz – dort wartete nämlich ihr Zweitjob als Moderatorin auf sie. Was dann passierte, war ein wahrer Schock für sie. "Auf dem Rückflug kam mein Koffer nicht an, und als ich am Schalter stand, wurde mir plötzlich ganz schwindelig. Als Nächstes lag ich plötzlich am Boden und der Notarzt neben mir."