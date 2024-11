Christina Hänni: RTL-Comeback offiziell bestätigt!

Am 30. November lädt Moderator Elton (53) erstmals 12 Stars, die bereits einmal eine Sendung gewonnen haben, in seine neue Show ein und bieten ihnen damit die Chance auf eine Gewinnsumme von 100.000 Euro. Die 12 Teilnehmer sollen sich bei "Eltons 12" in Duellen und Triellen messen, bei denen es um Kraft, Wissen und Geschick geht. In der Show-Premiere am 30. November werden Tom Beck (46), Fabian Hambüchen (37), Jasna Fritzi Bauer (35), Johannes Strate (44), Negah Amiri (31), Twenty4tim (24), Axel Stein (42), Sarah Engels (32), Anna Maria Ferchichi (42) mit ihrem Mann Bushido (46), Cathy Hummels (36), Stella Stegmann (27) und der DSDS-Sieger 2024 gegeneinander antreten.

Nun wurde jedoch auch bestätigt, welche Promi-Sieger sich in den darauf folgenden Sendungen beweisen müssen. So gibt es hier nämlich das langersehnte Wiedersehen mit den beliebten "Let's Dance"-Star Jorge González (57), Rúrik Gíslason (36) und endlich auch mit Christina Hänni! Die Fans dürfen also gespannt sein, wie sich Christina nach ihrer wohlverdienten, langen TV-Auszeit zurück bei RTL schlagen wird.

Wie luxuriös die Profitänzerin gemeinsam mit Ehemann Luca Hänni privat lebt, erfährst du im Video: