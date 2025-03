Christina Hänni: Rückkehr zu "Let's Dance" bestätigt!

Die 35-Jährige war von 2002 bis 2016 als Turniertänzerin aktiv und trat lange Zeit mit ihrem damaligen Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) bei Wettkämpfen an. Nach ihrer letzten Teilnahme an einem Wettbewerb wagte sie 2017 den Sprung zur RTL-Show und wurde dort schnell zu einem Fanliebling. In einer Instagram-Fragerunde sprach sie nun offen über ihr Karriereende im Wettkampftanz: "Alles hat seine Zeit. Meine Wettkampfzeit liegt hinter mir. Ich hab so viel erreicht und hatte irgendwann das Gefühl, es ist Zeit weiterzuziehen."